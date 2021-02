Schüsse in Minnesota – 67-jähriger Mann verletzt in Spital fünf Menschen Im US-Staat Minnesota hat ein Mann in einem Krankenhaus das Feuer eröffnet. Er konnte festgenommen werden.

Schiesserei in Minnesota: Spezialeinheit sichert das Spital. (9. Februar 2021) AFP/Stephen Maturen/Getty Images

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstag in einer Klinik im US-Bundesstaat Minnesota das Feuer eröffnet und Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen schwer verletzt. Demnach explodierte kurz darauf eine Bombe in dem Krankenhaus in der Kleinstadt Buffalo. Der Schütze sei festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die Polizei wurde kurz vor 11.00 Uhr in die Allina Health Clinic gerufen, wie Polizeichef Pat Budke dem Fernsehsender KSTP sagte. Rund eine halbe Stunde später sei ein Sprengsatz detoniert, berichtete die Zeitung «Star Tribune» unter Berufung auf Notfallberichte. Demnach wurde eine verletzte Frau mit drei Schusswunden in ein Krankenhaus geflogen.

Örtlichen Medien zufolge bestand keine weitere Gefahr mehr für die Bevölkerung in Buffalo. Die Stadt liegt gut 60 Kilometer nordwestlich von Minneapolis.

AFP/chk