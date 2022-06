Polizei bittet um Hinweise – 67-jähriger Winterthurer wird vermisst Die Stadtpolizei Winterthur bittet um Hinweise zu einem Mann, der seit Donnerstagmorgen vermisst wird.

Die Stadtpolizei Winterthur sucht derzeit nach dem 67-jährigen Hans-Rudolf Singer. Foto: PD

Der 67-jährige Winterthurer Hans-Rudolf Singer wird laut Mitteilung der Stadtpolizei seit Donnerstagmorgen vermisst. Zuletzt wurde er an seinem Wohnort in Winterthur gesehen. Es wird vermutet, dass er sich letztmals in der Gegend des Rheinfalles und des Schlosses Laufen aufgehalten hat.

Der Vermisste ist 1,90 Meter gross, schlank, hat kurze graue Haare und trägt vermutlich eine Wanderhose und wahrscheinlich eine Brille. Laut Stadtpolizei ist nicht auszuschliessen, dass dem Gesuchten etwas zugestossen ist. Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der

Stadtpolizei Winterthur (Tel. 052 267 51 52) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

zim

