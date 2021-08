Nach Sturz in Obfelden – 68-jähriger Segway-Fahrer erliegt seinen Verletzungen Bei einem Verkehrsunfall mit einem Segway wurde am Samstagabend ein Mann schwer verletzt. Am Sonntagnachmittag erlag der 68-jährige Mann im Spital seinen schweren Verletzungen.

Der verunfallte Segway. Bild: Kantonspolizei Zürich

Gegen 18:30 fuhr ein 68-jähriger Mann auf einem Segway von Zwillikon auf einem Kiesweg Richtung Bickwil. Aus zurzeit nicht abschliessend geklärten Gründen stürzte der Fahrer und blieb mit schweren Kopfverletzungen liegen. Wie die Kantonspolizei Zürich nun schreibt, ist er am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen erlegen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Er musste mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen werden. Die Untersuchung des Unfallhergangs wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis geführt. Am Unfallort standen zudem ein Rettungswagen und ein Notarzt des Rettungsdienstes Zug im Einsatz.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.