Unfall in Thalheim ZH – 68-jähriger Töfffahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt In Thalheim ZH hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der Unfall ereignete sich auf der Niederwilerstrasse in Thalheim. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein 68-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Thalheim ZH bei einer Kollision mit einem Personenwagen schwer verletzt worden. Wegen des Unfalls musste der Verkehr über drei Stunden umgeleitet werden.

Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Personenwagenlenker auf der Niederwilerstrasse in Richtung der Verzweigung mit der Thurtalstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Im Bereich der Verzweigung kollidierte sein Auto mit dem Töfffahrer. Dieser war auf der Thurtalstrasse Richtung Thalheim an der Thur unterwegs.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Bei der Kollision stürzte der Zweiradlenker, er wurde schwer verletzt. Durch das Team des aufgebotenen Rettungswagens wurde er vor Ort erstversorgt und anschliessend in ein Spital gefahren, wie es weiter hiess. Der Autolenker blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, abgeklärt.

Wegen des Unfalls mussten die betroffenen Abschnitte der Thurtal- und der Niederwilerstrasse bis ungefähr 20.45 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Andelfingen & Umgebung richtete die entsprechenden Umleitungen ein.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.