Kleines, aber feines Schneevergnügen – 7 Ostschweizer Skigebiete ohne grossen Trubel Für ein grosses Wintervergnügen braucht es nicht unbedingt unzählige Pistenkilometer. Das beweisen diese sieben kleineren Skigebiete in der Ostschweiz. Markus Fässler (Travelcontent)

Kinderfreundlich und mit ganz viel Charme: Das Skigebiet Hemberg im Kanton St. Gallen. Foto: Skilift Hemberg

Skigebiet Wolzenalp-Krummenau (SG)

Das Skigebiet Wolzenalp-Krummenau. Foto: Facebook

Auf der Wolzenalp im St. Galler Toggenburg geht es mit dem Skilift hoch hinaus. Er überwindet auf zwei Kilometern gleich 400 Höhenmeter und bringt Pistenfahrer bis auf 1509 Meter über Meer. Oben angekommen, wartet ein abwechslungsreiches Gelände mit insgesamt zwölf befahrbaren Pistenkilometern. Drei davon sind als Schwarz eingestuft, der Rest als Rot. Die steilste Piste ist dabei nicht ohne, weist sie doch ein Gefälle von 40 Prozent auf.

Kinder sind in der Kinderwelt mit Förderband und Zwischenausstieg am Skilift gut aufgehoben. Dort beginnt auch gleich das Anfängergelände mit zwei Schleppliften. In der Region finden sich zudem präparierte Winterwanderwege, markierte Schneeschuhrouten sowie eine Schlittelpiste.

Skigebiet Hemberg (SG)

Das Familienskigebiet Hemberg. Foto: zvg

Klein, aber fein präsentiert sich das Familienskigebiet Hemberg im Kanton St. Gallen. Vom Parkplatz aus sind es nur zwei Minuten bis auf die Piste. Ein Tellerlift befördert die geübten Skifahrerinnen und Skifahrer nach oben, Anfänger tasten sich auf dem Zauberteppich langsam an den Schneesport heran. Schlitten- und Bobfahrer können den Zauberteppich ebenfalls nutzen, da für sie eine separate Piste zur Verfügung steht.

Ebenfalls in unmittelbarer Nähre zum Parkplatz befinden sich die Langlaufloipen. Und auch für Schneeschuhläufer und Winterwanderer gibt es dank präpartierter Wanderwege ein Angebot.

Skigebiet Atzmännig-Goldingen (SG)

Im Skigebiet Atzmännig-Goldigen kommen auch Schlittler auf ihre Kosten. Foto: Sportbahnen Atzmännig

Ein Sessellift, drei Schlepplifte, ein Übungslift und ein Förderband: Im Skigebiet Atzmännig-Goldingen im Kanton St. Gallen gibt es für Schneesportler viele Möglichkeiten, nach oben zu kommen. Dort angelangt, warten dann insgesamt acht Kilometer auf neun verschiedenen Pisten. Dabei setzt man auf Naturschnee, nur die Winter-Arena «Spatzenland», eine Kombination aus Übungs- und Spassgelände, wird technisch beschneit.

Für Adrenalinstösse sorgt die 1.9 Kilometer lange und mittelschwere bis schwierige Schlittelstrecke. Wer es lieber etwas gemächlicher mag, kann sich auf eine der Schneeschuhrouten in der Region begeben.

Skigebiet Schilt-Mollis (GL)

Erfahrene Schneesportler finden hier auch Gelegenheit für eine Tiefschneefahrt. Foto: Skilift Schilt

Nur gut eine Stunde mit dem Auto von Zürich entfernt liegt das Schilt- und Fronalpstockgebiet im Glarnerland. Dort ist die Skiregion Schilt-Mollis zu finden. Zwei Schlepplifte bringen Pistenfahrer und Skitourengänger in wenigen Minuten auf rund 1600 Meter Höhe. Erfahrene Schneesportler kommen während einer Tiefschneefahrt auf ihre Kosten, Anfänger sind am Übungshang richtig.

Wer Langlaufen bevorzugt, findet auf der Mullern präparierte Loipen vor. In Mullern startet auch ein beschilderter Weg für eine gemütliche Schneeschuh- oder Winterwanderung. Ab der Ranegg erschliesst sich zudem ein vielfältiges Skitourengebiet mit den Gipfeln der Berge Schilt, Schwarzstöckli und Gufelstock als Ziel.

Skigebiet Ebenalp (AI)

Skifahren im Alpsteingebiet. Foto: Appenzell.ch

Zehn Kilometer Pisten mitten im Alpsteingebiet hat das Skigebiet Ebenalp im Appenzellerland seinen Gästen zu bieten. Zwei Schlepplifte und ein Niederseillift bringen Skifahrerinnen und Skifahrer zum Ausgangspunkt für die Abfahrten. Zudem gibt es unten im Tal beim Skilift Horn in Schwende einen Schlepp- und Niederseillift sowie einen Zauberteppich.

Für Action sorgen auf der Ebenalp die Wellenmuldenbahn und am Skilift Horn der Beginner Funpark. Schneeschuhwanderer haben auf der Ebenalp die Auswahl zwischen zwei Routen. Gut zu wissen: Der Schneeschuhverleih ist kostenlos.

Skigebiet Braunwald (GL)

Im Kinderland Grotzenbüel gibt es u. a. einen Parcours inklusive Tunnel. Foto: Visit Glarnerland

Ideale Übungslifte für Anfänger, spannende Abfahrten oder Freerideaction im Bächital für die Fortgeschrittenen: Das Glarner Skigebiet Braunwald bietet für Familien wie auch für alle anderen Schneesportfans eine ganze Menge. Insgesamt 30 Kilometer verteilen sich auf neun verschiedene Pisten mit Schwierigkeitsgraden von Blau bis Schwarz.

Erst seit vergangener Wintersaison ist das Kinderland Hüttenberg offen. Dort warten Schanzen, Parcours und diverse Übungsgelegenheiten. Im Skigebiet gibt es mit dem Grotzenbüel sogar noch ein zweites Kinderland. Dieses verfügt unter anderem über herausfordernde Parcours-Tunnels. Für Nicht-Pistenfahrer hat Braunwald unter anderem eine bis zu 10 Kilometer lange Panorama-Langlaufloipe, eine drei Kilometer lange Schlittelpiste vom Grotzenbüel bis zur Station Hüttenberg sowie Winterwanderwege im Angebot.

