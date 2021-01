Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – 70 Jahre Museum Oskar Reinhart Für den Sammler Oskar Reinhart waren seine Bilder wie Kinder. Kein Wunder, dass im Museum am Stadtgarten schon fast Wohnzimmeratmosphäre aufkommt. Sammlung Winterthur / Angelina Immoos

Eine Schulklasse im Museum Oskar Reinhart, 1960er-Jahre. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Michael Speich / bildarchiv.winterthur.ch

Seit der Eröffnung des Museums Oskar Reinhart (heute «Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten») haben es wohl schon Hunderte Winterthurer Schulklassen besucht. Die Schülerinnen und Schüler sitzen auf dem Boden; Sessel, Tisch und Teppich schaffen eine gemütliche Atmosphäre, fast schon herrscht Wohnzimmerstimmung.

Das Bild widerspiegelt die Absicht, mit der der Winterthurer Kunstsammler Oskar Reinhart einen Teil seiner umfangreichen Sammlung seiner Heimatstadt gestiftet hat: Er wollte seine «Kinder», wie er seine Kunstwerke auch nannte, der Öffentlichkeit in einem ungezwungenen Rahmen zugänglich machen. Diesen Wunsch hegte Oskar Reinhart schon länger, doch von der ersten Idee bis zur Verwirklichung dauerte es über zwei Jahrzehnte. Zwischenzeitlich zeigten verschiedene Ausstellungen ausgewählte Werke seiner Sammlung.

Ein altes Schulhaus statt eines Neubaus

Eine dauerhafte Lösung zeichnete sich dann gegen Ende der 1930er-Jahre ab, die Stiftung Oskar Reinhart sollte ein eigenes Museum erhalten. Als Standort standen verschiedene Varianten zur Diskussion: die alte Kunsthalle an der Marktgasse, ein Neubau an der Römerstrasse, ein Anbau ans Kunstmuseum beim Stadthaus und das alte Gymnasium an der Stadthausstrasse. Durchgesetzt hat sich Letzteres aufgrund seiner attraktiven Lage sowie des repräsentativen Charakters des Gebäudes. Doch dann kamen die Kriegsjahre, und die Umbauarbeiten wurden erheblich verzögert. Es brauchte noch etwas Geduld, bis das Museum am 21. Januar 1951 feierlich eröffnen konnte.