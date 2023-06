Gemeinde Weisslingen – 70 Jahre Wisliger Grümpi Der FC Weisslingen lädt Grümpi-Mannschaften aus der Umgebung zum Jubiläumsturnier. Almut Berger

Das Wochenende vom 7. bis zum 9. Juli steht in Weisslingen ganz im Zeichen des Fussballs. An der 70. Ausgabe des Grümpi-Turniers können sich Mannschaften aus Weisslingen und Umgebung messen und anschliessend gemeinsam abtanzen und feiern.

Am Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr treten auf der Sportanlage Mettlen traditionell die Dorfmannschaften und -vereine gegeneinander an. Anschliessend sorgt ein DJ bis 2 Uhr morgens für gute Vibes. Am Samstag spielen ab 9 Uhr sämtliche anderen Gruppen um den Turniersieg. Ab 15 Uhr bis 24 Uhr steht dann der Daydance «Tanz ide Mettle» inklusive vier DJs und Mojitobar auf dem Programm, am Sonntag folgen ab 10 Uhr die Sponsorenläufe der FCW-Junioren.





Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.