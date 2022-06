Kultur in Winterthur – 70 Jugendliche begeistern mit Ballettklassiker Igor Strawinskys Meisterwerk «Le sacre du printemps» wird in der Halle 53 zu einem mitreissenden Spektakel. Auch die Akustik funktioniert. Helmut Dworschak

Szene aus «Le sacre du printemps» in der Inszenierung von Josef Eder. Foto: Janto Film GmbH

Rund 70 Jugendliche geben dem «Sacre du printemps», diesem Geniestreich von Igor Strawinsky aus dem Jahr 1913, ein zeitgemässes Gesicht. Der Ballettklassiker steht im Zentrum des Festivals «Le Grand Rituel» des Musikkollegiums in der Halle 53. Das Ergebnis ist spektakulär. Kraftvoll sind nicht nur die Tanzbewegungen, der ganze Ausdruck stimmt, bis hin zu den entschlossenen Mienen und glühenden Blicken. An der Premiere am Freitag gab es dafür stehende Ovationen.