Manipulation bei Kryptowährungen – 70 Prozent der Transaktionen sind nur vorgetäuscht Eine neue Untersuchung zeigt, in welchem Ausmass die Handelsdaten von unregulierten Kryptobörsen manipuliert sind. Armin Müller

Betrugsanfällige Kryptobörsen: Sam Bankman-Fried, Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX, verlässt am 3. Januar das Gerichtsgebäude in New York, nachdem er auf nicht schuldig plädiert hat in Bezug auf die Vorwürfe, Investoren betrogen und Kundeneinlagen geplündert zu haben. Foto: Craig Ruttle (AP, Keystone)

Am Dienstag plädierte Sam Bankman-Fried, Gründer der pleitegegangenen Kryptobörse FTX, bei einer Anhörung am Bundesbezirksgericht New York Süd auf unschuldig. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm «Betrug epischen Ausmasses» und Geldwäsche vor. Er soll Investoren betrogen und Kundeneinlagen geplündert haben. Seit Dienstag befindet sich der Zuger Kryptobroker Covario in Liquidation. Am Mittwoch einigte sich die Kryptobörse Coinbase mit der New Yorker Finanzaufsicht auf eine Strafzahlung in Höhe von 50 Millionen Dollar wegen ungenügender Massnahmen gegen Geldwäscherei.