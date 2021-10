Erneut mehr Flugbewegungen – 70 Prozent mehr Flüge ab Kloten Auch im September zeigt der Trend bei den Flugbewegungen am Flughafen Zürich nach oben. Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie fehlen aber 35 Prozent.

Leicht weniger als im August, aber einiges mehr als im September vor einem Jahr: Die Anzahl Flugbewegungen in Kloten ist insgesamt steigend. Foto: Francisco Carrascosa

Gemäss der auf der Flughafenwebsite täglich aktualisierten Statistik gab es letzten Monat insgesamt 15'321 Flugbewegungen. Gegenüber August ist damit die Zahl der Starts und der Landungen um rund 1 Prozent gesunken. Der leichte Rückgang hat aber saisonale Gründe: Auch vor der Corona-Krise lag die Zahl der Flugbewegungen im September immer um rund 3 Prozent unter jener im August, wenn der Sommerferienverkehr für zusätzliche Frequenz sorgte.

Viel mehr als 2020, viel weniger als 2019

Die Septemberzahlen bestätigen zudem den Trend der Vormonate: So verzeichnete der Flughafen Zürich über 70 Prozent mehr Starts und Landungen als im gleichen Monat des Vorjahres, als nach kurzzeitigen Lockerungen im Sommer die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie den Luftverkehr bereits wieder stärker einschränkten. Mit aktuell rund 15'000 Flugbewegungen liegt das Verkehrsaufkommen aber weiterhin noch um über 35 Prozent unter den Werten der Jahre 2018 und 2019.

In der auf der Website täglich publizierten Zahlen werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, dem sogenannten IFR-Verkehr. In diesem sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Anzahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts über die Grösse der eingesetzten Flugzeuge und deren Auslastung aus. Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den September veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Oktober.

