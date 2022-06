Nicole Reists Mammutpensum – 7000 Kniebeugen oder sechsmal auf die Schwägalp – an einem Tag Die dreifache Race-Across-America-Siegerin trainiert mehr als Radprofis und arbeitet nebenbei noch 100 Prozent. Wie schafft sie das? Und wie treibt sie sich zu Höchstleistungen? Tobias Müller

Nicole Reist lebt während ihrer Ultradistanzrennen nur im Moment. Was noch vor ihr liegt, blendet sie aus. Foto: Noah Diesing

Der Erfolg von Nicole Reist, der besten Ultradistanz-Radfahrerin der Welt, kommt nicht von ungefähr. Auf Wettkämpfe bereitet sie sich akribisch und extrem vor: Tagwache ist unter der Woche jeweils um 1.30 Uhr in der Früh, dann geht es zu Hause für drei Stunden aufs stationäre Velo. Ohne Musik und sonstige Ablenkungen absolviert Reist ihr erstes Training. Manchmal schaltet sie dabei das Licht im Raum aus und die Heizung an, um sich auf die endlosen Stunden bei Nacht oder in der Wüste vorzubereiten.