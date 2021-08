Der Rubikubist aus Lindau – Ein Tiger aus 704 Rubik’s Cubes Der 15-jährige Janic Roethlisberger hat ein Bild aus Rubik’s Cubes gelegt. Sein Geschwindigkeitsrekord im Lösen der Würfel liegt bei 42,6 Sekunden. Xenia Klaus

Janic Roethlisberger zeichnet seit eh und je am liebsten Adler. Und Wölfe. «Ich weiss nicht, warum», sagt er. «Ich bin einfach immer wieder bei ihnen gelandet.» Seine erste Motiv-Idee für sein Abschlussprojekt an der Sekundarschule Grafstal war denn auch ein Adler. Doch letztlich ist es ein anderes Raubtier geworden: ein Tiger. Dieser lehnt nun am grauen Garagentor seines Elternhauses in Lindau, gut 100 Kilo schwer, zirka ein mal zwei Meter gross. Oder genau 22 mal 32 Rubik’s Cubes. Aus denen ist der Tiger nämlich zusammengesetzt.

Rubikubismus-Stil