Ostdeutsche Spezialität in Kollbrunn – 79-Jähriger eröffnet Rostbratwurst-Imbiss Ein Baumer Unternehmer verkauft auf einem Parkplatz Rostbratwürste nach Thüringer Art. Zuvor war er als Autohändler tätig, reparierte Wohnwagen oder fuhr Taxi. Noah Salvetti

Conradin Joos hat eine GmbH gegründet, um den Imbiss zu betreiben. Foto: Noah Salvetti

Beim Ortseingang Kollbrunn steigt einem ein herzhafter Duft in die Nase. Auf dem grossen Parkplatz vor der leer stehenden Spinnerei-Fabrikhalle hat Conradin Joos kürzlich seinen Imbissstand eröffnet. Bereits der Name verrät, womit es die Kundschaft hier zu tun hat: «Rostbratwurst Thüringer Art» steht in grossen Lettern auf dem roten Partyzelt, das Sitzplätze für Gäste bietet. Besagte Würste sind denn auch das wichtigste Produkt der neuen Imbissbude.