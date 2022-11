«Apropos» – der tägliche Podcast – 8-Dollar-Abo, Trump und Super-App: Was hat Elon Musk mit Twitter vor? Der Milliardär Elon Musk will nach dem Kauf des Twitter-Konzerns die Diskussionsplattform in seinem Sinn umformen. Nur: Was heisst das? Rafael Zeier als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler

Die Übernahme wurde mit 44 Milliarden Dollar und einem flachen Witz besiegelt. «Let that sink in», twitterte der Milliardär Elon Musk, nachdem er den Social-Media-Konzern Twitter gekauft und auf seinem Profil ein Video geteilt hatte, das zeigte, wie er ein «Sink», ein Waschbecken, ins Twitter-Hauptgebäude trägt.

Einige Tage nach dem Deal ist nach wie vor unklar, was genau Musk mit Twitter will. Wie ideologisch motiviert ist diese Übernahme? Wie will er mit der Diskussionsplattform Geld verdienen, abgesehen von einem kostenpflichtigen blauen Verifizierungshaken? Gibt es nun den grossen Exodus der Nutzerinnen und Nutzer? Und was hat der Twitter-Kauf mit der allumfassenden X-App auf sich, die Musk schon länger lancieren will? Antworten gibt Digitalredaktor Rafael Zeier im täglichen Podcast «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.