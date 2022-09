Sweet Home: Mehr Freude am Zuhause – 8 einfache Stylingtipps Lust auf Neues? Beginnen Sie die Wohnsaison nicht nur mit Neuanschaffungen, sondern auch mit ein wenig Umstellen und Styling. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Lenken Sie den Blick auf Schönes

Hier lenkt ein starkes Bild vom Radiator ab. Foto über: Paper&Stitch

Sie möchten, dass Ihre Einrichtung besser aussieht? Dann lenken Sie optisch von Dingen ab, die nicht so attraktiv sind. Dabei hilft dieser einfache Trick: Hängen Sie ein grosses oder dominantes Bild so an die Wand, dass man es sofort sieht. So wird der Blick auf das Bild geführt und nicht auf den Radiator oder sonst ein Element, das zwar da ist, weil man es braucht, aber halt nicht so schön ist, wie zum Beispiel auch ein Bildschirm oder überfüllter Arbeitsplatz.

2 — Überladen Sie einzelne Möbel

Ein prall gefülltes Möbel kann zum Hingucker werden. Foto über: The Socialite Family

Es kann allerdings sehr schön aussehen, wenn etwas so richtig voll ist. Egal, ob mit Geschirr, Büchern, allerlei Wohnaccessoires, einer Sammlung von bestimmten Gegenständen oder anderes. Als eine Art Fassung für solche Schätze dienen kleine Ablagemöbel, Regale oder Trolleys. Allerdings sieht es nicht mehr gut aus, wenn Sie das mehrfach machen. Füllen Sie ein Möbel prallvoll und lassen Sie den Rest des Raumes atmen. So wird das volle Möbel zum Hingucker.

3 — Bilden Sie Möbelgruppen

Möbel brauchen einander, ganz wie Freunde. Foto über: Home Adore

Man wohnt schon lange nicht mehr mit Möbelprogrammen und zieht individuelle Kombinationen vor. Doch auch Einzelstücke können trostlos aussehen, wenn Sie einfach zusammenhangslos in den Räumen verteilt werden. Bilden Sie mit Möbeln Gruppen, bei denen die einzelnen Stücke miteinander korrespondieren und beleben Sie solche Gruppen. So gehören zu Sesseln und Stühlen beispielsweise Beistelltische und Leuchten. Stellen Sie Blumen und Bücher auf kleine Möbel und hängen Sie, wenn einzelne Möbel an der Wand stehen, Bilder oder einen Spiegel darüber.

4 — Spielen Sie mit Gegensätzlichem

Ausstellen heisst nicht bloss hinstellen. Foto über: @janaroach

Die meisten haben Ablagemöbel wie Konsolentische, Sideboards, Kommoden oder Bänke. Damit diese auch hübsch aussehen, ordnen Sie die Dinge darauf schön und spielen Sie dabei mit unterschiedlichen Texturen. Kombinieren Sie Schweres und Filigranes, Altes und Neues, Glattes und Grobes. Und vergessen Sie nicht, dass auch immer etwas aus der Natur dazugehört: Blumen, Steine, Holz, Pflanzen oder Muscheln. Damit wirken Ihre Ablagen natürlich, haben Herz und sind nicht einfach so, als wären sie Verkaufsflächen für Wohnaccessoires.

5 — Nutzen Sie auch die kleinsten Lücken

Auch kleine Ablagen helfen der Wohnlichkeit. Foto über: The Socialite Family

Auch wenig Platz kann viel hermachen. Nutzen Sie auch kleine Lücken wie etwa zwischen Sofa und Wand, Bett und Wand oder Regal und Wand. Mit kleinen Ablagemöbeln schaffen Sie so ganz viel Wohnqualität. Denn Sie haben einen Ort, um eine kleine Leuchte zu platzieren, Getränke und ein Buch abzulegen oder einen Blumenstrauss in einer Vase hinzustellen.

6 — Wählen Sie Grosses oder ganz Kleines

Hingucker sind gross und eindrucksvoll oder klein und poetisch. Foto: Anthropologie

Blumen, Pflanzen oder Schalen mit Früchten oder anderen Dingen tun jeder Einrichtung und eigentlich jedem Raum gut. Es gibt Orte, wie etwa das Nachttischchen oder das Bad, da sind kleine Sträusschen, nur eine einzelne Blume oder Muscheln in einem kleinen Schälchen genau richtig. Wenn Sie aber mit Blumen, Zweigen oder auch einer Fruchtschale Ihr Zuhause so schmücken möchten, dass es mehr hermacht, dann ist Grösse angesagt. Da helfen ein wirklich grosser Blumenstrauss oder eine überbordend gefüllte Schale. Alles, was mittelgross ist oder mager gefüllt, wirkt kleinlich und bieder.

7 — Überraschen Sie

Manchmal ist das Falsche goldrichtig. Foto über: SF Girl

Nicht alles muss so sein, wie man es erwartet. Wagen Sie mehr Individualität und wählen Sie etwa eine Büroleuchte in einer starken Farbe und setzen Sie sie im Wohnbereich ein, wie eine Tischleuchte. Entscheiden Sie sich auch mal für kurze Vorhänge. Nicht jedes kleine Fenster braucht dramatische Theatervorhänge und platzieren Sie ruhig eine besondere Teekanne anstelle einer Vase oder Schale im Wohnbereich.

8 — Räumen Sie schöner ein

Dieses Regal macht Freude, weil auch Liebe drinsteckt. Foto über: Midnatt

Was viele Wohnungen, die man bewundert, so schön macht, sind liebevoll eingeräumte Regale. Bücherregale im eigenen Zuhause sind meistens im Wohnzimmer und da will man keine Bibliothek, bei der alles nach strengen Regeln archiviert ist. Auch Regale für Geschirr und Gläser haben im eigenen Zuhause eine andere Bedeutung als im Restaurant. Räumen Sie Ihre Regale so ein, dass sie Sie inspirieren. Das bedeutet, dass trotz aller Praktikabilität auch Schönheit und der ein oder andere Augenzwinker Platz haben müssen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

