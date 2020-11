Kaserne für päpstliche Leibwache – Schweizer Millionen für neues Zuhause der Gardisten? Der Bundesrat soll für eine neue Unterbringung der Schweizergarde spenden, finden Amherd, Maurer und Cassis. Doch: Da gibt es ein Problem. Benjamin Gafner

Bürgerliche Bundesräte wollen ihnen 8 Millionen Franken spenden: Leibwachen des Papstes neben Klosterfrauen. Foto: Ricardo Attimiani (EPA, Keystone)

«Mein Leben wäre ohne die Schweizer Gardisten undenkbar. Immer sind sie in meiner Nähe — Tag und Nacht. Ihre Professionalität, Disziplin, Diskretion und Freundlichkeit erfüllen mich mit grosser Dankbarkeit. Es sind junge Männer, die einen strengen Alltag haben und sich rund um die Uhr für meine persönliche Sicherheit einsetzen. Umso wichtiger ist es, dass sie im Vatikan zeitgemäss und ebenfalls sicher untergebracht sind.»

So bewirbt Papst Franziskus das Projekt einer neuen Kaserne für die weltberühmte Schweizergarde. Weil die alten, über 150-jährigen Gardegebäude im Vatikan in einem schlechten Zustand sind, sollen sie abgerissen und bis im Jahr 2026 neu aufgebaut werden. Die Projektkosten betragen gut 55 Millionen Franken.

Keller-Sutter interveniert

Dass ein Neubau erforderlich sei, finden offenbar auch die Schweizer Bundesratsmitglieder. Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) sowie Ignazio Cassis (FDP) und Ueli Maurer (SVP) wollten das Projekt in Rom mit einem Zustupf von 8 Millionen Franken aus den Bundesschatullen unterstützen. Doch der Antrag scheiterte in der Bundesratssitzung vom vorletzten Mittwoch, wie aus zuverlässigen Quellen zu erfahren ist.

Grund ist eine Intervention aus dem Bundesamt für Justiz, dem Bundesrätin Karin Keller-Sutter vorsteht. Keller-Sutter hielt fest, dass die Rechtsgrundlage für eine solche Spende schlicht fehle. Tatsächlich darf der Bundesrat seit Anfang dieses Jahrtausends nur Beträge bis zu einer Höhe von maximal 5 Millionen Franken selber vergeben, wie Bundeskanzler Walter Thurnherr (CVP) in der Sitzung erläuterte.

Allerdings wollte der Bundesrat seine Spende offenbar nicht auf 5 Millionen begrenzen. Deshalb zog Bundesrätin Amherd den Antrag schliesslich zurück.

Offenbar ist das Geschäft bereits für die nächste Bundesratssitzung vom Mittwoch ein zweites Mal traktandiert.

Seither suchten Juristen der Bundesverwaltung nach einer rechtlich vertretbaren Lösung. Eine Stückelung der Gesamtsumme in viermal zwei Millionen? Eine generelle Erhöhung der eigenen Finanzkompetenz, die eine 8-Millionen-Spende ermöglichen würde? Kam für den Bundesrat beides nicht infrage.

Was also tun? Eine Lösung zeichne sich ab, weiss ein Insider. Weil es keine gesetzliche Grundlage gibt, will sich der Bundesrat nun offenbar direkt auf einen Verfassungsartikel stützen. Dieser lautet: «Der Bundesrat besorgt die auswärtigen Angelegenheiten unter Wahrung der Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung; er vertritt die Schweiz nach aussen.» Geplant wäre also eine einmalige Ausnahmeregelung, die der Bundesrat in eigener Kompetenz treffen könnte. Die 8 Millionen würden voraussichtlich dem Verteidigungsdepartement belastet.

Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan: So soll es ab 2027 im Neubau aussehen. Foto: PD

Offenbar ist das Geschäft bereits für die nächste Bundesratssitzung vom Mittwoch ein zweites Mal traktandiert. Die Anfragen dieser Zeitung zum Thema an die involvierten Departemente werden derzeit allerdings nicht beantwortet. Es handle sich um ein laufendes Bundesratsgeschäft, heisst es dazu nur.

Zahlreiche Fragen bleiben also offen: Warum müssen es gerade 8 Millionen sein? Wie viel bezahlt der Vatikan selbst, wer den Rest? Weshalb fällt nicht das Parlament den Entscheid, das über höhere Finanzkompetenzen verfügt als der Bundesrat?

Prominenz sammelt Geld

Interessant ist, dass mit Doris Leuthard (CVP) eine frühere Bundesrätin einem Patronatskomitee vorsteht, das die Aufgabe hat, Gelder für die Kaserne aufzutreiben. Für denselben Zweck besteht seit 2016 zudem eine «Stiftung für die Renovation der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan». Nach der Zweckerfüllung soll diese Stiftung aufgelöst werden. Stiftungsratspräsident ist der frühere Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth.

Das Erneuerungsprojekt der Gardekaserne umfasst drei bestehende Gebäude. Zwei davon dienen bisher als Truppenunterkunft für nicht verheiratete Gardeangehörige. Im dritten Kasernengebäude sind das Kommando und im Quartier lebende Gardefamilien untergebracht.