Gratisparkplätze für Sportvereine – 80 Franken pro Jahr werden zum Politikum Eine heftige Debatte im Stadtparlament endete mit einem Mehrheitsentscheid: Sportvereine sollen weiterhin von Gratisparkplätzen profitieren können. Ob der Stadtrat darauf eingehen wird, ist allerdings nicht klar. Elisabetta Antonelli

Die Ehrenamtlichen im Sport wollen weiterhin gratis parkieren dürfen, um das Material transportieren zu können. Zum Beispiel Bälle oder T-Shirts, wie sie im Training der C-Juniorinnen des FC Phoenix Seen gebraucht werden. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Abstimmung im Gemeinderat hatte es in sich. Markus Reinhard (SVP) stellte einen Antrag auf Namensaufruf. «Das betrifft viele Leute in der Stadt, organisatorisch und emotional. So wird klar, wer wo steht», sagte er am Montagabend in der Eulachhalle. Das Thema: Gratisparkplätze für Sportvereine. Der Stadtrat sieht im Budget 2022 vor, diese abzuschaffen.

Bisher können die Vereine zwei kostenlose Parkbewilligungen pro Trainingseinheit verlangen. Die Stadt stellte diese seit 2014 zur Verfügung, seit die Parkplätze bei Schulhäusern kostenpflichtig sind. Rund 1550 solcher Bewilligungen hat die Stadt jährlich angeboten. Genutzt wurden im Schnitt rund 850 Bewilligungen. Das entspricht einem Wert von knapp 70’000 Franken. Eine einzelne Karte kostet 80 Franken.