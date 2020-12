Corona-Verstösse in Winterthur – 80 Jugendliche machten illegal Party bei den Walcheweihern Sie verabredeten sich via Whatsapp und flüchteten beim Eintreffen der Polizei kurzzeitig in den Wald. Die Beamten verzeichnen immer mehr solche Einsätze und haben dafür einen speziellen Bus im Einsatz, der eigentlich gegen die Gewalt in den Clubs gedacht war. Mirko Plüss

Viel Alkohol, aber keine Masken: Am Samstag gab es bei den Walcheweihern eine illegale Corona-Party. Foto: Delia Bachmann

Am vergangenen Samstagabend gegen 21 Uhr trafen sich zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene bei den Winterthurer Walcheweihern. Sie waren einer Party-Einladung gefolgt, die auf Whatsapp kursierte. Ein kleines Grüppchen nach dem anderen fand sich bei der grossen Feuerstelle zwischen den Weihern ein. Schliesslich standen laut einem Beobachter so rund 80 Personen ohne Masken nah beisammen, tanzten bei lauter Musik und tranken viel Alkohol.

Als nach 22 Uhr schliesslich eine Polizeipatrouille den schmalen Weg zu den Walcheweihern hochfuhr, schlugen sich die Jugendlichen in die Büsche. Nur wenige blieben vor Ort und sprachen mit den Beamten. Doch nachdem die Beamten sich wieder zurückgezogen hatten, strömten die Jugendlichen laut dem Beobachter zurück aus dem Wald zur Feuerstelle. Einige hatten sich in der Zwischenzeit bei der Tankstelle Rosenberg mit neuem Alkohol eingedeckt. Die Corona-Party ging in die Nacht hinein weiter.