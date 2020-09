Clean-up-Day in Winterthur – 800 Kinder räumen die Stadt auf Am Freitag ist nationaler Clean-up-Day. In Winterthur sind diverse Schulklassen und Quartiervereine im Einsatz und kriechen in jedes Gebüsch, um Littering-Abfälle zu sammeln. Michael Graf

Ein Zigarettenstummel kann 40 Liter Grundwasser verseuchen. Die Schülerinnen und Schüler von Hegifeld haben im Eulachpark, am Waldrand und im Ortskern Hunderte gesammelt. Foto: PD

Sie wagen sich in Gummistiefeln in die Eulach, kraxeln Waldhänge hoch und durchkämmen den Eulachpark: Zehn Klassen des Schulhauses Hegifeld sind am Freitagmorgen auf Abfalljagd. Und sie sind in guter Gesellschaft: Zum nationalen Clean-up-Day sind in der ganzen Schweiz Schulklassen ausgeschwärmt.