Kanton verzichtet auf neue Massnahmen – 83 neue Corona-Infizierte und ein neuer Todesfall im Kanton Zürich Im Kanton Zürich steigt seit Anfang Woche die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen deutlich an.

Die neu infizierten Personen weisen ein relativ tiefes Durchschnittsalter auf. Deshalb ist das Gesundheitswesen weniger stark belastet als noch im Frühling. Themenfoto: Keystone

Die kantonale Gesundheitsdirektion vermeldet von Donnerstag auf Freitag 83 neue Fälle von Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit steigt die Zahl der registrierten Fälle bis am Freitagnachmittag auf 5463.

Hinzu kam auch ein neuer Todesfall. Laut der Statistik der Gesundheitsdirektion ist dies der erste Corona-Tote seit dem 10. August.

Die registrierten Infektionszahlen steigen seit Anfang dieser Woche deutlich an: Am Montag wurden 44, am Dienstag 67, am Mittwoch 69 und am Donnerstag bereits 76 neue Fälle gemeldet. Der Sieben-Tage-Mittelwert, also der Schnitt über die vergangenen sieben Tage, stieg in dieser Zeit von 52,3 auf 61,3 Fälle.

Derweil äusserte sich Regierungssprecher Andreas Melchior im «Tages-Anzeiger» vom Freitag, dass der Kanton trotz der alarmierenden Zahlen keine neuen Massnahmen geplant habe.

Ein Grund für den Verzicht ist demnach, dass das Gesundheitswesen aktuell viel weniger stark belastet sei als noch im Frühling. Dies wiederum hat mit dem relativ tiefen Durchschnittsalter der neu Infizierten zu tun.

SDA//pag