Nach Schockanruf in Winterthur – 87-Jähriger erhält Gold und Geld im Wert von 20’000 Franken zurück Im Januar konnte ein 37-jähriger Telefonbetrüger verhaftet werden. Internationale Ermittlungen zeigten, dass der Mann an weiteren Delikten beteiligt war.

Der 87-Jährige erhielt Geld und Gold in der Höhe von 20’000 Franken zurück. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am 26. Januar konnten Polizisten einen 37-jährigen Tschechen verhaften. Er wollte Geld von einem Schockanruf abholen – dabei ging er der Polizei ins Netz.

Wie die Kantonspolizei Zürich nun schreibt, konnten dem 37-jährigen Tschechen nach umfangreichen, auf internationaler Basis durchgeführten Ermittlungen weitere Beteiligungen an Telefonbetrügereien nachgewiesen werden. So konnte bei einer Hausdurchsuchung in Österreich Bargeld und Gold sichergestellt werden, das einem Schockanruf aus Winterthur vom Dezember 2022 zugeordnet werden konnte.

Diese Vermögenswerte wurden auf dem Rechtshilfeweg in die Schweiz zurückgeholt. Ein Sachbearbeiter der Kantonspolizei Zürich konnte am Mittwochmorgen das Bargeld und das Gold im Gesamtwert von rund 20’000 Franken dem Geschädigten, einem 87-jährigen Deutschen, zurückgeben.

