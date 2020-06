Debatte um Kulturförderung – 97 % der Fördergelder für die Klassik –jetzt reichts den Schweizer Musikern Pop- und Jazzmusiker müssen sich auch 40 Jahre nach den Opernhauskrawallen mit Subventions-Brosamen abgeben. Die Corona-Krise verschärft ihre Not. Nun könnte es zum Protest an der Urne kommen. Ane Hebeisen

Kampf der Kulturen: Am 30. Mai 1980 standen sich vor dem Zürcher Opernhaus Demonstranten und Polizei gegenüber. Foto: Keystone

Als in der Nacht des 30. Mai 1980 Pflastersteine in Richtung Zürcher Opernhaus flogen, versuchte die SVP noch, die Vorkommnisse als Vandalenakt vereinzelter «Krawallbrüder» und einer «linken Drachensaat» abzutun. Doch in Wirklichkeit war diese Nacht der Auftakt zu den Tumulten, welche die ganze helvetische Kulturpolitik umwälzen sollten. So war jedenfalls die allgemeine Wahrnehmung.

Die Opernhauskrawalle vor vierzig Jahren waren die erste grosse Karambolage zwischen der subventionierten Hoch- und der weitgehend vernachlässigten Subkultur in der Schweiz. Es war das Aufbegehren gegen eine Kulturpolitik, die es über Jahre versäumt hatte, alternative Kulturräume zu öffnen, und im Gegenzug dem Volk einen Kredit über 60 Millionen Franken zum Umbau des Opernhauses zur Annahme empfahl. Die Drachensaat, die an diesem Abend zum Klassenkampf aufrief, hatte man selber gezüchtet.

Die kruden Zahlen in der Sparte der Musik zeichnen ein Bild, das geradezu nach einer neuen Revolution schreit.

Als Folge der Krawalle wurden schweizweit Türen aufgesperrt für autonome, alternative und innovative Kultur. Die Rote Fabrik in Zürich, das Fri-Son in Freiburg, die Kaserne in Basel, die Reitschule in Bern oder die Usine in Genf sind nur einige der Spielwiesen, welche die Politik danach ausgerollt hat. Die Millionen, mit denen deren Betrieb subventioniert wurde, war eine Art Sorglosversicherung gegen das Aufbegehren der Jugend.

40 Jahre danach stellt sich die Frage, ob sich mit den Pflastersteinen von damals tatsächlich etwas verändert hat in Sachen kultureller Machtverhältnisse. Und wo könnte sich das besser abbilden als in den Bilanzen der heutigen Kulturförderung. Die nackten Zahlen zeichnen – gerade in der Sparte der Musik – jedoch ein Bild, das geradezu nach einer neuen Revolution schreit. Im Kanton Basel-Stadt fliessen beispielsweise noch immer 97 Prozent der Fördergelder in die klassische Musik. Die Sparten elektronische oder improvisierte Musik, Metal, Jazz, Hip-Hop, Rock und Pop müssen sich mit den verbleibenden 3 Prozent begnügen.

Deshalb hat die neu gegründete IG Musik nicht gerade zu neuen Krawallen, aber doch zu einem grossen Umdenken in der seit Jahrzehnten verkrusteten und in alten Traditionen verhafteten Kulturförderpolitik aufgerufen. Ihre «Volksinitiative für eine zeitgemässe Musikförderung» will im Kanton Basel-Stadt erreichen, dass auch die Musiksparten, die nicht der Klassik zugeordnet werden, angemessene Unterstützung erhalten, da sie einen grossen Teil der kulturellen Vielfalt schaffen. Der Initiativtext soll im Herbst präsentiert werden. Ein Anliegen, das auch in anderen Kantonen auf Resonanz stossen könnte. Die Zahlen sehen überall etwa ähnlich aus, und die Corona-Krise hat aufgezeigt, in welch prekären Verhältnissen viele Musikerinnen und Musiker leben, die nicht in institutionellen Orchestern angestellt sind oder in der Vergangenheit einen Millionenhit gelandet haben.

Dass sich die zeitgenössische Pop- und Jazzmusik auch heute noch mit den Brosamen der Kulturförderung begnügen müsse, spiegle in keiner Weise die gesellschaftliche Wirklichkeit und das heutige Hörverhalten wider, sagt Fabian Gisler, einer der Mitgründer der IG Musik Basel. Deshalb fordert seine Initiative mehr Geld für alle Musikstile und vor allem mehr Geld für die freischaffenden Musiker. Doch was kämpferisch anmutet, ist dann doch nicht ganz so radikal gedacht.

Reaktionen aus Bern und Zürich Infos einblenden Blickt man auf die Städte Bern und Zürich, ergeben die Zahlen in der Sparte Musik ein ähnliches Bild wie in Basel. Das Kulturamt der Stadt Zürich verweist zwar darauf, dass ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen der klassischen Musik und den anderen Musiksparten herrsche, wenn man die Förderung von Tonhalle-Orchester und dem Zürcher Kammerorchester nicht einberechne. Tut man dies, entfallen auf die klassische Musik auch hier 91 Prozent der Unterstützungsgelder. In dieser Rechnung sind die 80,3 Millionen, die jährlich ans Zürcher Opernhaus fliessen, nicht einberechnet, da diese vom Kanton bezahlt werden. In Bern kann das Verhältnis nur abgeschätzt werden, da die gelieferten Zahlen das Musiktheater von Konzert Theater Bern nicht miteinschliessen. Aber auch hier werden sich die städtischen Aufwendungen für die klassische Musik und die Oper ungefähr auf 90 Prozent belaufen. «Wenn es um die Förderung einzelner Kulturprojekte geht, dann gibt es auch in Bern ein Gleichgewicht zwischen den musikalischen Sparten», sagt die Berner Kulturbeauftragte Franziska Burkhardt. Einer Prüfung, ob die eigene Form der Kulturförderung noch zeitgemäss sei, stelle man sich ständig. «Die beiden Szenen derselben Kunstsparte sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden», sagt Peter Haerle, der Direktor Kultur der Stadt Zürich. Das sei kontraproduktiv. «Unser Fokus liegt darauf, die Rahmenbedingungen aller Musikschaffenden zu verbessern, egal, ob sie in der Tonhalle, in der WIM oder im Provitreff auftreten.» (ane)

Zum grossen Umverteilungskampf im Musikmilieu solle es nämlich nicht kommen. Man wolle niemandem etwas wegnehmen. Angestrebt wird vielmehr eine Aufstockung des Budgets. Doch wie soll das gehen? Selbst eingefleischten Kulturbefürwortern ist klar, dass nach der Corona-Krise in den nächsten Jahren eher weniger Geld von der öffentlichen Hand zu erwarten ist. «Wir wollen keine Neiddebatte unter den Musikschaffenden lancieren», sagt Gisler. «Im Gegenteil. Wir wollen die Solidarität stärken und einfordern. Und wir wollen den Istzustand benennen und Diskussionen anstossen. Wenn einmal der Konsens herrscht, dass dieses Ungleichgewicht von vorgestern ist, sowohl unter den Musikschaffenden wie auch in der Bevölkerung, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Aufstockung der Musikfördergelder eben doch gesellschaftlich opportun wird.»

Die Corona-Krise habe dargelegt, dass ein grosser Graben zwischen freischaffenden und jenen Musikern klaffe, die in Institutionen angestellt seien. «Während letztere um einen Mindestlohn kämpfen, kämpfen die Freischaffenden ums nackte Überleben. Dabei tragen sie genauso viel zu einer lebendigen Schweizer Musikszene bei wie die grossen Musikinstitutionen.» Die herrschenden Verhältnisse in der Musiksubvention spiegelten das Bild einer Zweiklassengesellschaft. «Von den Freischaffenden, der grossen Mehrheit der Musikschaffenden, wird bis heute erwartet, dass sie Selbstausbeutung betreiben. Viele Musikschaffende haben noch nicht das Selbstverständnis, in einem Gesuch die eigene Arbeit, die Forschung, das Proben oder den administrativen Aufwand geltend zu machen», sagt Gisler. Werde ihnen Geld zugesprochen, dann fliesse das umgehend in die Kassen der Grafiker, der Promo-Büros, der Fotografen, Webdesigner, ins Tonstudio, zum Bandbus-Verleiher oder Übungsraumvermieter.

«Ist Rockmusik überhaupt Kultur?»

Dass die Popmusik in der Politik kaum Gehör findet, ist ein Missstand, an dem sich auch vierzig Jahre nach den Opernhauskrawallen nicht viel geändert hat, obschon die Szene heute weit besser organisiert ist. Beispiele gefällig? Stellte 1980 der damalige Zürcher Stadtpräsident Sigmund Widmer noch die Frage, ob Rockmusik überhaupt Kultur sei, stellte sich 2005 Pius Knüsel, der damalige Leiter der staatlichen Kulturförderstelle Pro Helvetia, in einem Panel vor eine verdutzte Schar Musikschaffender und befand, die Popmusik werde zu ernst genommen. Sie solle sich besser aus dem Institutionenkarussell der Kulturförderung heraushalten, wenn sie sich ihren Biss bewahren wolle.

Aussenansicht des Zürcher Opernhauses. Foto: Peter Würmli

Ohnehin setze die Popmusik per Definition Eigenwirtschaftlichkeit voraus, er verstehe also nicht, warum die Pro Helvetia vermehrt Musik aus diesem Bereich fördern solle. Und es gibt noch aktuellere Beispiele, die nahelegen, dass die Politik eher stiefmütterlich mit der Popmusik umgeht: Als der Grosse Rat in Basel im März dieses Jahres über die Erhöhung der Unterstützungsgelder für die klassische Musik um jährlich 372’000 Franken zu befinden hatte, wurde der Antrag mit nur einer Gegenstimme angenommen. Eine Budgeterhöhung der regionalen Anlaufstelle für Popförderung (RFV) um 25’000 Franken schaffte die Annahme erst im zweiten Anlauf, mit denkbar knappen 47 zu 46 Stimmen.

Dass die Zahlen ein derartiges Ungleichgewicht zwischen den Sparten ergäben, sei dem Umstand geschuldet, dass nun mal den Städten und Kantonen die Aufgabe zukomme, die grossen Einrichtungen wie Stadttheater, Orchester oder Opernhäuser zu finanzieren, sagt die Berner Kulturbeauftragte Franziska Burkhardt. In der jetzigen finanziellen Situation laufe die Debatte um eine Besserstellung von Pop im Verhältnis zu Klassik auf die Frage hinaus, ob sich eine Region überhaupt solche Häuser leisten wolle. Dies könne aber keine Kulturförderstelle beantworten, das sei eine gesellschaftliche und letztlich auch politische Frage.

«Die institutionellen Strukturen der geförderten Kultur absorbieren einen viel zu grossen Teil der kulturellen Mittel. Durch ihr pures Gewicht verhindern sie Innovation.» Pius Knüsel

Womit wir wieder bei Kulturquerdenker Pius Knüsel wären, der als Co-Autor des Buchs «Kulturinfarkt» im Jahr 2005 mit der Idee um die Ecke kam, die Zahl der subventionierten Kulturinstitutionen wie Museen, Opernhäuser und Stadttheater zu halbieren und auf den Stand der frühen Achtzigerjahre zu stutzen. Seine These: Die institutionellen Strukturen der geförderten Kultur absorbierten einen viel zu grossen Teil der kulturellen Mittel. Durch ihr pures Gewicht verhinderten sie Innovation.

In seinem Gedankenspiel, das für eine Menge Angst und Ärger in der Kultursubventionsszene sorgte, forderte er, dass die Mittel, die nach einer Zerschlagung der grossen Institutionen frei würden, unter anderem für neue Formen der kulturellen Produktion oder für die Vermittlung von Kultur aus der ganzen Welt eingesetzt würden, welche die Gegenwart mindestens im selben Masse gestalten würde wie die deutsche Klassik.

Womit wir bei der Frage wären, was Kulturpolitik im Hier und Heute leisten kann und soll, und wie zu verhindern wäre, dass sie in trägen und vornehmlich durch ihr historisches Gewicht legitimierten Strukturen verharrt. Darin eingeschlossen ist auch die Frage, ob mehr öffentliches Geld nicht einfach zu mehr, aber nicht unbedingt zu besserem Angebot führen würde. Hier leistet die Basler Initiative einen dringend nötigen Gedankenanstoss. Die politischen Chancen sind indes klein.

Als Gilberto Gil im Jahr 2003 brasilianischer Kulturminister wurde, kündigte er an, eine auf Bewahrung und Restauration bedachte Elitekultur weitgehend aus seinen Förderprogrammen zu eliminieren. Kulturpolitisches Handeln müsse Motor für Veränderungen sein, müsse Verstecktes und Unterdrücktes sichtbar machen, müsse spielerisch zur Modernisierung eines Landes beitragen und nicht ein elitäres und museales Kulturverständnis fördern. Nach vier Jahren Amtszeit trat er als Kulturminister zurück, ohne viel erreicht zu haben. Der Gegenwind war zu stark.