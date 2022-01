Bürgerpanel in Winterthur – A0257 kommt per Los in die Politik Ein Bürgerpanel soll in Winterthur für Nachhaltigkeit auf den Tellern sorgen. Am Mittwoch wurde im Superblock ausgelost, wer im Frühling beim Demokratieexperiment dabei ist. Delia Bachmann

Die Initiative für das neue Bürgerpanel kam von Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP). Die Auslosung der Mitglieder wurde am Mittwoch per Livestream übertragen – ohne Namen, dafür mit Codes. Foto: Madeleine Schoder

Im November setzte sich Winterthur ein ehrgeiziges Klimaziel: Die Stadt soll bis 2040 klimaneutral sein. Bei der Debatte rund um die Abstimmung betonte die Politik bei jeder Gelegenheit, dass dies nur zu schaffen sei, wenn alle ihren Beitrag leisten. Mit ihrem Vorschlag, in Winterthur ein Bürgerpanel auf die Beine zu stellen, rannte die SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr bei der Klimastadträtin Katrin Cometta (GLP) offene Türen ein.

Bei einem Bürgerpanel handelt es sich um eine Gruppe von zufällig ausgelosten Personen, die zusammen nach Lösungen für ein konkretes Problem suchen sollen. In diesem Fall: «Wie können wir uns in Winterthur nachhaltig ernähren?» Die Initiative für das «Demokratieexperiment» kam aber vom Kanton Zürich. Der Regierungsrat setzte es sich zum Ziel, die Bevölkerung stärker in die politischen Debatten einzubeziehen.