Verkehr in Winterthur – A1 bei Winterthur: Profifahrer raten vom Überholen ab Der Unfall, der am Montag auf der A1 ein Todesopfer forderte, ist ein Einzelfall, die Ursache noch ungeklärt. Davon unabhängig gilt der Autobahnabschnitt unter Berufsfahrern als einer der gefährlichsten auf der A1. Deborah Stoffel

Am Montag passierte auf der A1 bei der Ausfahrt Winterthur-Wülflingen ein schwerer Auffahrunfall. Der 60-jährige Chauffeur des hinteren Fahrzeugs erlag im Spital seinen Verletzungen. Foto: BRK-News

Der 60-jährige Lastwagenchauffeur, der am Montag auf der A1 zwischen Ohringen und Wülflingen verunfallt ist, ist kurze Zeit später im Spital gestorben. Der tragische Unfall wirft die Frage auf, wie es um die Sicherheit der Autobahn rund um Winterthur steht. Gemäss dem Bundesamt für Strassen (Astra) ist die Unfallstelle in der Nähe der Ausfahrt Winterthur-Wülflingen kein Unfallschwerpunkt. Warum es zum Unfall kam, wird nun von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Vom Vorfall am Montag unabhängig bezeichnen Berufsfahrer, die regelmässig auf der A1 um Winterthur unterwegs sind, den Abschnitt als sehr gefährlich. So zum Beispiel der Fahrlehrer Roger Hofmann aus Seuzach. Er sagt, die Situation sei derzeit für manchen Autofahrer eine Überforderung. Erst letzte Woche hatte er dem Astra in einer E-Mail Verbesserungsmassnahmen vorgeschlagen.