Zwischen Winterthur-Nord und Henggart – A4 Richtung Schaffhausen nach Kollision gesperrt Der Unfall am Freitagnachmittag involvierte mehrere Fahrzeuge. Eine Person wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 15.15 Uhr am Freitagnachmittag. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Auf der A4 Richtung Schaffhausen ist es gegen 15.15 Uhr am Freitagnachmittag zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Dies bestätigt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. In der Folge musste die Autobahn zwischen der Verzweigung Winterthur-Nord und Henggart gesperrt werden. Gemäss der Website des TCS ist die Strecke am frühen Abend wieder offen, jedoch ist immer noch mit Stau zu rechnen.

Der Unfall forderte eine verletzte Person. Der TCS riet auf seiner Website nach dem Unfall dazu, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

