Zuzug in der Gesundheitsdirektion – Aarauer Stadtschreiber wird Generalsekretär bei Natalie Rickli Der 51-jährige Daniel Roth wird Chef der kantonalen Gesundheitsverwaltung. Bei der Bundesverwaltung hat er eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Daniel Schneebeli

Daniel Roth wollte eigentlich Oberzolldirektor werden, konnte das wegen eines Verfahrens nicht und klagte dann. Foto: PD

Es ist kein Nobody, den Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli als neuen Generalsekretär einstellt. Daniel Roth ist seit 2016 Stadtschreiber in Aarau und hat dort die Digitalisierung vorangetrieben. Das soll er auch in der Zürcher Gesundheitsdirektion tun, wie Ricklis Direktion am Donnerstag mitteilte.