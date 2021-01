Schnee in Winterthur – «Ab dem SBB-Gelände beginnt ein gefährliches Abenteuer» Nicht geräumte Perrons, vergletscherte Unterführungen: Nicht nur in Töss, auch in Wallrüti, in der Grüze oder in Reutlingen besteht derzeit für die Passagiere erhebliche Sturzgefahr. Michael Graf

Vereiste Stapfspuren im Schnee: So sah der Perron beim Bahnhof Wallrüti am Dienstagnachmittag aus. Leserbild: H.S.

Am Quartierbahnhof Töss wurden in den letzten Tagen mehrere Stürze beobachtet. Dies weil die Perrons auch Tage nach den Schneefällen nicht geräumt und die Kanten unter der weissen Decke kaum erkennbar sind. Auch bei den Treppen der Unterführung besteht, durch vereisten Schnee, erhebliche Sturzgefahr, berichten Anwohner. Anrufe beim SBB-Kundendienst hätten keine Besserung gebracht.

Die Stadt räumte, die SBB nicht

Der Bahnhof Töss sei kein Einzelfall, melden verschiedene Leser. «Wie in Töss kümmern sich auch in Wallrüti die SBB nicht um die Schneeräumung», schreibt einer von ihnen. «Mit Verständnis kann die Situation am Samstag noch hingenommen werden, doch zeigte sich am Dienstagnachmittag und Dienstagabend das gleiche Bild.» Die Stadt habe schon am Samstag den Zugang bis zum Bahnhofsgelände geräumt, doch ab da beginne für die Reisenden ein «höchst gefährliches Abenteuer». Bilder vom Dienstagnachmittag zeigen vereiste Stapf-Spuren durch ein ungeräumtes Perron.