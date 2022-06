Coronavirus in Zürich – Zweiter Booster ist ab Freitag nicht mehr gratis Kostenlos bleibt die Grundimmunisierung und die erste Auffrischimpfung.

Impfung in Meilen: Ab Freitag kostet der zweite Booster 60 Franken. Foto: Sabine Rock

Wer sich noch ein weiteres Mal gegen das Coronvirus boostern lassen möchte, muss dies im Kanton Zürich ab 4. Juli selbst bezahlen. In den kantonalen Impfzentren kostet die freiwillige Auffrischimpfung 60 Franken. Auch in Apotheken und Arztpraxen wird die Impfung kosten.

Bislang haben im Kanton Zürich rund 800'000 Personen eine Booster-Impfung erhalten, wie die Gesundheitsdirektion am Montag mitteilte. Das Covid-Zertifikat nach der Impfung ist in der EU und in vielen anderen Ländern 270 Tage gültig.

Auf den Kostenbetrag von 60 Franken hat sich das Amt für Gesundheit mit Apotheker- und Ärzteverbänden geeinigt. Weil aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Arztpraxen und Apotheken einen höheren Preis verrechnen, rät die Gesundheitsdirektion den Impfwilligen, sich vorab über die Kosten zu informieren.

Kostenpflichtig werden nur freiwillige Auffrischimpfungen, die ausserhalb der offiziellen Empfehlungen erfolgen, also genannter «off-label-use». Die ersten beiden Impfungen (Grundimmunisierung) sowie der erste Booster bleiben weiterhin kostenlos.

Da Impfungen für schwer immundefiziente Personen behördlich empfohlen sind, ist eine weitere Auffrischimpfung für diese Personengruppe ebenfalls kostenlos.

