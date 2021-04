Zürcher Corona-Impfkampagne – Ab Freitag gibt es Impftermine für drei weitere Gruppen und ab Mai für alle 430’000 Personen haben sich fürs Impfen registriert. Nun sind das Gesundheitspersonal sowie 16-17-jährige Chronischkranke an der Reihe. Und: Hausärzte erhalten mehr Impfstoff. Pascal Unternährer

Die Kadenz wird erhöht: Impfbox im Zentrum Messe in Zürich-Oerlikon. Foto: Urs Jaudas

Ab Freitag, 16. April, können drei weitere Gruppen konkrete Impftermine vereinbaren:

Impfgruppe F: Gesundheitspersonal und Betreuende in Heimen, Spitälern, Kliniken und Spitex.

Impfgruppe G: Gesundheitspersonal und Betreuende in Arztpraxen und weiteren ambulanten Institutionen.

Impfgruppe O: 16- bis 17-Jährige mit chronischen Krankheiten.

Die Personen aus dem Gesundheitswesen müssen einen Berufsnachweis vorlegen, am Freitag gilt bei der Terminvergabe «First come, first served». Zu den Impfgruppen F und G gehören auch Hebammen und das Personal der Rettungs- und Transportsanität, aus Zahnarztpraxen, Praxen für Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktik, Ergotherapie und Logopädie, Angestellte von Apotheken, Instituten für Medizinaltechnik sowie das Militärgesundheitspersonal.