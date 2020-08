Beginn der Testspielphase – Ab Freitag herrscht Maskenpflicht an EHCW-Heimspielen Die Winterthurer tragen am Freitag in der Zielbau-Arena ihr erstes Testspiel aus. Gegner ist der EHC Dübendorf. Das Publikum wird sich an Corona-Massnahmen gewöhnen müssen. Urs Kindhauser

Bei EHCW-Heimspielen darf die Halle nur betreten, wer eine Maske trägt. zVg

Noch ist nicht sicher, ob die Eishockey-Meisterschaft in den beiden Profi-Ligen Mitte September beginnt oder nicht. Geplant ist am 15. und 16. September die erste Runde im Cup, für den sich der EHCW bekanntlich nicht qualifiziert hat, und am Wochenende danach der Ligastart. Ein Spielplan ist bislang allerdings nicht veröffentlicht worden. Denn der Bundesrat entscheidet erst nächste Woche, ob er Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern zulassen will oder nicht, und, wenn ja, unter welchen Bedingungen.