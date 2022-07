Kolumne Tribüne – Ab in den Schrebergarten Bis vor kurzem war sich die «Landbote»-Kolumnistin sicher: Nie, nie, niemals würde sie eine Pünt pachten. Bis … aber lesen Sie selbst. Eva Ashinze

Bei den Püntikern gibt es zu viele Regeln und die Atmosphäre ist spiessig, dachte ich. Aber dann kamen Corona und der Lockdown. Foto: Madeleine Schoder

Boden auflockern, Aussaat ausdünnen, Erde mit Humus anreichern – noch bis vor einiger Zeit waren das Begriffe, die mir weder viel sagten noch in meinem Alltag auf irgendeine Art eine Rolle spielten. Ich gehörte nicht zu den Menschen, die über geballtes Gartenwissen verfügten. Meine gärtnerischen Tätigkeiten beschränkten sich auf die Bepflanzung unserer Terrasse, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, dass mein Mann da die meisten Arbeiten erledigte. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, mir einen Schrebergarten zuzulegen.

Schrebergärtnerin werden? Niemals! Zu viele Regeln, zu spiessige Atmosphäre, so dachte ich. Aber dann kam Corona, und im Lockdown begann ich, mich intensiver dem Kochen zu widmen, ich fing an, Lebensmittel einzulegen und zu fermentieren, ich las über einen englischen Koch, der alles selbst anbaut, was er anschliessend verarbeitet. Plötzlich schien mir die Idee eines eigenen Gartens gar nicht mehr so abwegig.

«Allein schon der Anblick von Blumen, Sträuchern und Gras wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus und stimuliert die Psyche, sodass Ängste und Depressionen gemindert werden.»

Auf meinen Hundespaziergängen kam ich zudem regelmässig an einer Püntensiedlung vorbei. Die Hobbygärtner, die da am Werk waren, Unkraut jäteten, Setzlinge anpflanzten, sahen, wie mir plötzlich auffiel, ausnahmslos sehr zufrieden aus. Untersuchungen niederländischer Wissenschaftler zeigen ja auch auf, dass bereits 20 Minuten Gartenarbeit wie ein Miniurlaub wirken und Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin senken. Allein schon der Anblick von Blumen, Sträuchern und Gras wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus und stimuliert die Psyche, sodass Ängste und Depressionen gemindert werden.

Ich, die ich nie etwas mit Gartenarbeit am Hut gehabt hatte, sehnte mich plötzlich geradezu nach einem Garten. Nach einem Stück Land, um es selbst bewirtschaften zu können. Schrebergärten sind beliebt und entsprechend Mangelware. Wir hatten Glück: Nach langem Suchen haben wir den Zuschlag für eine Pünt erhalten. Und heute Morgen haben wir zum ersten Mal Hand angelegt auf dem Stück Erde.

Trotzt gefühlten Stunden, die wir geschuftet und unter anderem auf den Knien verbracht haben, sieht der Garten aber noch nicht nach viel aus: Ein kahles Stück umgegrabene Erde mit ein paar schiefen Reihen Wintersetzlinge. Ich werfe einen neidischen Blick zur Pünt nebenan: Da wachsen grosse Kürbisse, Salatköpfe gedeihen und das Gewächshaus überquillt geradezu von Tomatenstauden. Ich lasse mich nicht entmutigen. Bekanntlich ist aller Anfang schwer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.