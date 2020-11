Kunst in Winterthur – Ab in den Schredder mit den alten Mythen In der letzten Ausstellung vor dem Umbau beleben sieben Künstlerinnen die Villa Flora mit kritischem Esprit. Adrian Mebold

Katharina Henking: «La colline (temps arrêté)», 2020. Das Objekt besteht aus rund hundert geschredderten Villa-Flora-Plakaten. Foto: Georg Aerni

Als die renommierte Sammlung Hahnloser 2014 auf Tournee ging, wurde die Villa Flora für die zeitgenössische Kunst geöffnet. In der letzten Ausstellung dieser Übergangsphase lassen sieben Künstlerinnen mittels Videos und Installationen die Räume selbst, mit ihrem Stil und Ambiente, in den Vordergrund treten. Dass es nur Frauen sind, ist eine feine Pointe in einem Haus, wo der Mythos der Sammlerin Hedy Hahnloser die Besucher auf Schritt und Tritt begleitet.

Subtile Provokation

Das Inspirationspotenzial der Räume hat die Winterthurer Künstlerin Katharina Henking, die die Schau angestossen hat, gleich selbst erfahren. Im Teesalon konfrontiert sie die Betrachter mit einer grossen Halbkugel aus geschredderten Flora-Plakaten. Henking selbst hatte vor vielen Jahren eigene Werke auf diese Weise entsorgt, sich derart von der Last der Vergangenheit befreit und den Weg für Neues freigemacht.