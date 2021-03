Pflicht erfüllt?

Die Pflicht hat die Schweiz mit ihren zwei Siegen gegen Bulgarien und Litauen erfüllt. Obwohl, das war zumindest WM-Qualifikation, hatte zumindest ihren Reiz. Und dennoch reizten die Schweizer Fussballer diese Aufgaben nur, bis sie mal mehr, mal weniger komfortabel in Führung lagen. Heute ist es einfach nur noch Pflichtstoff, denn während die meisten anderen Länder den dritten Spieltag der Quali bestreiten, empfängt die Schweiz heute Finnland zu einem Testspiel. Es ist das erste Vorbereitungsspiel für die EM, die im Sommer beginnt. Ja, so ist Fussball dieser Tage. WM-Qualifikation, EM-Testspiel, noch mehr EM-Testspiele, EM und dann wieder WM-Qualifikation. Und irgendwo dann noch Nations League.

Andererseits ist es doch auch mal schön, ein Spiel des Schweizer Nationalteams zu schauen, ohne vorgängig nervös zu sein. Einfach mal so schauen, was Herr Petkovic so für Varianten hat. Mal Spieler zu sehen, die sonst nicht so im Fokus stehen. Und sowieso: Fussball im Free-TV! Gibt's nicht mehr allzu häufig.