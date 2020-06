Casa Esquina in Lindau – Ab Juli ist das Rössli in Lindau ein Tapas-Restaurant Nach Corona-bedingten Verschiebungen steht das Eröffnungsdatum des neuen Tapas-Restaurants im ehemaligen Rössli nun fest. Dagmar Appelt

Hier noch mit altem Schriftzug: Das Lindauer Rössli wurde in den letzten Monaten in ein Tapasrestaurant umgestaltet. Archivfoto: Moritz Hager

Seit Ende 2019 ist das Rössli in Lindau geschlossen. Am 1. Juli geht das ehemalige Lindauer Gourmetrestaurant nun als Tapas-Restaurant Casa Esquina wieder auf, wie die neuen Pächter mitteilen. Die Gastromotions AG, die mit dem Besitzer einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen hat, betreibt in Wallisellen bereits das Tapas-Restaurant La Esquina. Mit der Eröffnung eines zweiten Restaurants gleichen Stils expandiert das Unternehmen nun nach Lindau.