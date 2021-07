Covid-19 in Winterthur – Ab Montag geht Impfen auch ohne Termin Weil immer mehr Termine offenbleiben, kann man sich ab Montag auf dem Rieter-Areal spontan impfen lassen, ohne Registrierung und Termin. Till Hirsekorn

Warteschlangen sollte es kaum mehr geben. Die Zahl der Impftermine ist rückläufig.

Foto: Marc Dahinden Landbote

Die allgemeine Impf-Euphorie flacht ab, kantonsweit, auch in Winterthur. Das zeigen die Zahlen deutlich. Während in den ersten Wochen beim kantonalen Impfzentrum auf dem Rieter-Areal in Töss innert einer halben Stunde über 10’000 Impftermine gebucht wurden, werden die Lücken inzwischen immer grösser. Von 4300 Terminen blieben zuletzt 1000 frei – fast jeder vierte. «Bis am letzten Montag liefen wir unter Volllast. Seither zeigt die Kurve deutlich nach unten», sagt Zentrumsleiter Thomas Kraft. Dagegen will er nun rasch Gegensteuer geben: Ab Montag ist im Impfzentrum «walk-in» möglich, ohne jeglichen Voraufwand. Sowohl die Registrierung als auch der zweite Termin werden vor Ort gemacht, dies den ganzen Tag, zwischen 9 und 18.30 Uhr. Einzig einen Ausweis und die Krankenkassenkarte muss man dabeihaben.

