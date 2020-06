Schulen in Winterthur – Ab Montag wieder Normalbetrieb Die rund 11’500 Schülerinnen und Schüler gehen ab nächster Woche wieder regulär in den Unterricht und in die Betreuung. Auf die Exkursion und das Klassenlager müssen sie aber weiterhin verzichten. Elisabetta Antonelli

Der Halbklassenunterricht – wie hier im Schulhaus Neuhegi – ist passé. Ab Montag wird in allen Schulen wieder in regulären Klassen unterrichtet. Foto: Madeleine Schoder

Drei Monate dauerte das Homeschooling insgesamt. Ab 11. Mai begann sich die Schule teilweise zu öffnen, und der Unterricht fand in Halbklassen und aus der Ferne statt. Damit ist jetzt definitiv Schluss. Die Schulen öffnen ihre Tore wieder für alle gleichzeitig. Schutzmassnahmen und Hygieneregeln gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und das Schutzkonzept des Kantons Zürich gelten weiterhin, wie das Schuldepartement der Stadt Winterthur mitteilt.

Abstandsregeln unter erwachsenen Personen und wenn immer möglich zwischen Erwachsenen und Kindern seien einzuhalten. Lehrpersonen mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko erteilen weiterhin keinen Präsenzunterricht, für sie seien Vertretungen organisiert worden.

Auch Freifächer, freiwillige Kurse wie etwa Sportkurse finden laut Mitteilung wieder statt. Die Winterthurer Sportanlagen sind wieder geöffnet. Die Nutzungsbedingungen können hier nachgelesen werden.

Horte wieder offen

Auch die schulergänzende Betreuung öffnet wieder für alle. Die Mittagstische auf Sekundarstufe finden ebenso wieder statt. Normalerweise nutzen 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler das Angebot. In den letzten zwölf Wochen standen die Betreuungseinrichtungen laut Stadt vor ganz besonderen Herausforderungen und «mussten sich laufend den aktuellsten Ansprüchen und Vorgaben anpassen». Die Sorge vor Ansteckungen sei gross gewesen, weil noch wenig Erfahrungen und Kenntnisse über das Virus vorhanden war und die Schutzmassnahmen noch nicht erprobt waren.

Ab dem 16. März wurden in der sogenannten Notfallbetreuung insgesamt 150 Kinder an verschiedenen Standorten jeweils zwischen 7 und 18 Uhr betreut. Es gab Kleinstgruppen mit maximal fünf Kindern. Anspruch auf diese Notbetreuung hatten Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen oder solche mit Betreuungsbedarf aus sozialen und pädagogischen Gründen. Ab dem 11. Mai durften die Gruppen auch da vergrössert werden.

Zwei bestätigte Corona-Fälle

Eine Betreuungseinrichtung musste allerdings vorübergehend geschlossen werden, weil zwei Coronavirus-Infektionen bestätigt wurden. Der Hort wurde professionell gereinigt und desinfiziert, sodass der Betrieb mit einem neuen Betreuungsteam nach zwei Tagen wiederaufgenommen werden konnte.

Die Stadt zieht insgesamt eine positive Bilanz: «Im Rückblick hat die ausserordentliche Notfallbetreuung während der angespannten Pandemiephase sehr gut funktioniert.» Auch wenn in den Betreuungen ab Montag wieder Normalbetrieb herrscht, werde weiterhin streng auf die Hygiene geachtet – insbesondere während des Essens. Es werde teilweise in zwei Schichten gegessen, um zu vermeiden, dass sehr viele Kinder in einem Raum sind. Auch werde weiterhin oft geputzt und nach Schulschluss darauf geachtet, dass zu dichte Ansammlungen vermieden werden.