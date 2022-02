Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Abenteuerliche Reise auf den Brühlberg 14 Tonnen schwer ist der Stein, der an den Tössemer Schriftsteller Jakob Christoph Heer erinnert. Sein Transport den Berg hinauf war für die Firma Sulzer schwieriger als gedacht. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Transport des J.-C.-Heer-Steins auf den Brühlberg auf der Anton-Graff-Strasse 1928. Eines von

über 65‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet

werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Nach dem Tod des Tössemer Schriftstellers Jakob Christoph Heer (1859–1925) wurde zu seinen Ehren auf dem Brühlberg 1928 ein Gedenkstein mit Blick auf sein Geburtshaus im «Chrugeler» errichtet. In Töss an der Kanalstrasse, die 1928 ebenfalls zu seinen Ehren in J.-C.-Heer-Strasse umbenannt wurde, verbrachte Heer seine Kindheit und Jugendzeit. Später war er als Lehrer, dann als Redaktor und ab 1902 als freier Schriftsteller tätig.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Mit seinen Heimatromanen feierte er schon bald erste Erfolge. Insbesondere in Deutschland wurden seine Hochgebirgsromane mit grossem Interesse gelesen. Der Roman «An heiligen Wassern» ging 744'000-mal über den Ladentisch, und «Der König der Bernina» wurde 1957 im Bündnerland verfilmt.

In Anlehnung an den Roman sollte der Gedenkstein dann auch aus den Bündner Bergen sein. Nachdem die Gemeinde Poschiavo einen 14 Tonnen schweren Stein zur Verfügung gestellt hatte, wurde der Koloss von der Rhätischen Bahn und den SBB nach Winterthur transportiert.

Die Gebrüder Sulzer AG bot sich an, den Stein mit einem Strassenfahrzeug und 24 Pferden auf den Hügel zu befördern, was sich als nicht ganz einfach herausstellte. Zuerst musste dem Gespann in einer Kurve ein Traktor zu Hilfe kommen. Und als der Transportwagen im Lehmboden versank, musste mit dem Weitertransport gewartet werden, bis der Boden Ende Februar zugefroren und damit besser passierbar war. Im Sommer 1928 konnte der Stein dann feierlich eingeweiht werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.