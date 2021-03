Bahnhofsunterführung wird sechs Meter breit – Abfuhr für 10 Meter breite Unterführung in Bassersdorf Vier Meter breit ist sie, sechs Meter breit wird sie: die Unterführung am Bahnhof Bassersdorf. Das Ansinnen des Gemeinderats und eines Investors, sie für 3,45 Millionen Franken auf zehn Meter zu verbreitern, wurde deutlich versenkt. Martin Liebrich

Wenn der Brüttenertunnel kommt, wird in Bassersdorf ein neuer Bahnhof gebaut. Und die Unterführung wird sechs Meter breit, wie nun feststeht. Foto: Sibylle Meier

Eine Analyse hat Marco Dübendorfer aus Bassersdorf schon vor der Abstimmung vom Sonntag abgegeben. «Die Bassersdorfer sind extrem unterschiedlich», sagte er in Bezug auf mögliche Ziele, die in der Zukunft liegen. Genau ein solches Ziel wäre die Verbreiterung der Bahnhofsunterführung auf zehn Meter gewesen. «Einige wollen immer genau das Gegenteil der anderen», sagt Dübendorfer weiter. Und der Kernsatz: «Der gemeinsame Nenner ist, nichts zu machen.» Dübendorfer, ein Investor mit Wurzeln in Bassersdorf, hätte Pläne gehabt für die Entwicklung seines Grundstücks südlich des Bahnhofs. Jedoch wäre dazu eine bessere Erschliessung nötig. Also eine breitere Unterführung unter dem Bahnhof durch. Diese Unterführung wird nun im Zusammenhang mit dem Bau des Brüttenertunnels zwar auf sechs Meter verbreitert – die SBB bezahlen. Vorgeschlagen waren aber auch zehn Meter, was 3,45 Millionen Franken mehr gekostet hätte. Doch dieses Vorhaben scheiterte an der Urne deutlich. 2307 zu 996 Stimmen lautete das Ergebnis, die Stimmbeteiligung betrug 46,3 Prozent. Damit erhält Bassersdorf die sechs Meter breite Unterführung. Was die zehn Meter anbelangt, wurde der von Dübendorfer angeführte gemeinsame Nenner gefunden: Nicht machen.