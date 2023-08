Abgang im britischen Kabinett – Verteidigungsminister Wallace tritt per sofort zurück Rishi Sunak hat sich bei Ben Wallace für dessen Verdienste im Ukraine-Krieg bedankt. Der britische Premierminister soll in Kürze einen Nachfolger ernennen.

Sein Rücktritt war erwartet worden: Ben Wallice gehört nicht mehr dem Kabinett von Premier Rishi Sunak an. Foto: Alberto Pezzali (AP/Keystone/Archiv)

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat seinen Posten nach vier Amtsjahren aufgegeben. Er habe sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, schrieb Wallace am Donnerstag in einem Brief an Premierminister Rishi Sunak.

Wallace hatte seinen Rücktritt bereits Mitte Juli angekündigt. «Nach so vielen Jahren ist es Zeit für mich, in Teile meines Lebens zu investieren, die ich vernachlässigt habe, und neue Gelegenheiten zu erkunden», erklärte Wallace. Laut der britischen Zeitung «The Times» wird Sunak noch im Verlaufe des Vormittags einen Nachfolger für Wallace ernennen.

Wallace hatte den Posten im Jahr 2019 übernommen, damals noch unter Premierminister Boris Johnson. Er behielt das Ministeramt anschliessend sowohl in der Regierung seiner konservativen Parteikollegin Liz Truss als auch im aktuellen Kabinett Sunaks.

Zwischenzeitlich war Wallace auch selbst als Kandidat für den Posten des Regierungschefs gehandelt worden, lehnte aber ab. Er hatte Ambitionen auf den Posten des Nato-Generalsekretärs. Die Hoffnung, Nachfolger von Jens Stoltenberg zu werden, erfüllte sich aber nicht.

SDA/fal

