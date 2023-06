Nach Turnhallenbrand in Winterthur – Abgebrannte Turnhalle muss durch Neubau ersetzt werden Während der Garderobentrakt instand gesetzt wird, muss der Rest der Turnhalle Tössfeld zurückgebaut werden. Die Kosten dafür betragen knapp 900’000 Franken. Matthias Schmid UPDATE FOLGT

Die Turnhalle Tössfeld nach dem Brand. Archivfoto: Madeleine Schoder

Am Pfingstwochenende ging die Turnhalle Tössfeld in Flammen auf. Die Einsatzkräfte mussten damals mit einem Grossaufgebot an Lösch- und Rettungsfahrzeugen ausrücken. Dazu kamen Krane und Bagger von spezialisierten Firmen zum Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Nun zeigt sich: Der Sachschaden ist erheblich, aber das Ausmass des Schadens an den verschiedenen Teilen des Turnhallentrakts ist unterschiedlich gross. Wie die Stadt Winterthur in einer Medienmitteilung schreibt, wurde die Kunstturnhalle vollständig durch das Feuer zerstört. Diese muss abgerissen werden. Die Turnhalle der Primarschule ist unterschiedlich stark betroffen. Jedoch ist die Stadt auch hier zum Schluss gelangt, dass auch der Gebäudeteil zurückgebaut werden und einem Neubau weichen soll.

Garderobentrakt weniger stark betroffen

Der Garderobentrakt war derweil nicht in gleichem Ausmass von den Flammen betroffen. Dieser Teil des Gebäudes kann gemäss der Medienmitteilung «mit einem vertretbaren Aufwand» für eine vorläufige Zwischennutzung wieder instand gestellt werden. Wie die Stadt Winterthur weiter schreibt, werden die für die Sicherungsmassnahmen und den Rückbau der Turnhallen notwendigen Kosten von 890’000 Franken für gebunden erklärt.

Wie geht es nun weiter im Schulhaus Tössfeld? Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, müssen für den Schulbetrieb, aber auch für die Nutzung durch verschiedene Sportvereine, möglichst schnell Übergangslösungen her – entsprechende Abklärungen seien im Gang. Langfristig müsse geprüft werden, ob die Turnhallenkapazität am zentral gelegenen Schulstandort Tössfeld ausreicht oder ob für das Turnen unter Dach mehr Platz nötig ist.

Noch immer ist unklar, wie es zum Brand gekommen ist. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

