Hangrutsch in Kleinandelfingen – Abgerutschter Hang ist gesichert, aber noch nicht stabil Wegen starker Regenfälle im März rutschen bei Alten rund 300 Kubikmeter Material den Abhang hinunter. Das Gelände ist geologisch anspruchsvoll. Markus Brupbacher

Bis zum Hofhaldenweg (rechts) rutschten im März etwa 300 Kubikmeter Bodenmaterial den Hang hinunter. Mit dicken Pfählen und einer Matte wurde der Abhang danach stabilisiert. Foto: Markus Brupbacher

Der Kleinandelfinger Ortsteil Alten liegt etwa 50 Meter über der Thurebene auf einer Anhöhe. Südlich des Ortes fällt das Gelände etwa 30 Meter steil ab hinunter in die Ebene. Dieser Abhang ist bewaldet. Die Bäume stehen auf Gesteinsschutt, der seinerseits auf Sandstein aufliegt. Dieser Fels kommt an einigen Stellen ans Tageslicht. Es handelt sich dabei um Ablagerungen des letzten Meeres in der Schweiz vor rund 20 bis 16 Millionen Jahren.