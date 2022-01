Kolumne «Lomo» – Ablenkwaffe Sie müssten dem «Landbote»-Kolumnisten mal dabei zusehen, wie er auf Denkabwege gerät. Oder davon lesen. Johannes Binotto

Licht wird von grossen Massen abgelenkt. Der «Landbote»-Kolumnist von allem anderen, was er auf dem Weg vom Büro aufs Klo antrifft. Foto: Manu Friedrich

An Tagen, wo ich nett zu mir selber bin, sag ich von mir: «Ich bin vielseitig.» Das klingt so klug und interessiert. An allen andern Tagen hingegen sag ich: «Ich bin abgelenkt» – und das trifft es wohl eher.

In der Astronomie gibt es den sogenannten Gravitationslinseneffekt. Damit bezeichnet man das Phänomen, dass Licht von grossen Massen abgelenkt wird. Das Licht eines Sterns schiesst dann nicht mehr als gerade Linie durchs All, sondern wird von Planeten in seiner Bahn beeinflusst und auf Abwege gebracht.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Auch ohne Doktortitel in Astrophysik kommt mir das total einleuchtend vor. Mir geht es nämlich genau gleich. Mit dem Unterschied indes, dass es bei mir gar nicht erst grosse Himmelskörper braucht, um mich von meinen Plänen abzulenken. Bei mir reichen dazu auch schon kleinste Massen.

Meine massiv erhöhte Ablenkungswahrscheinlichkeit ist dabei durchaus problematisch.

Sie müssten mir mal zusehen, auf was für Denkabwege ich gerate, wenn ich nur schon fünf Schritte in unserer Wohnung mache. Meine massiv erhöhte Ablenkungswahrscheinlichkeit ist dabei durchaus problematisch. Wenn ich zum Beispiel, während ich an einer Kolumne sitze, nur mal kurz aufs Klo muss, dann riskiere ich, dabei meinen Faden komplett zu verlieren und stattdessen fünfzig neue zu finden.

Ich meine, hat es Sie nicht auch schon stutzig gemacht, dass Wäschekörbe ausgerechnet aus jenem Rattan gemacht werden, an dem unsere Katzen so gerne herumkratzen? Gibt es geheime Absprachen zwischen Wäschekorbherstellern und Tiernahrungsproduzenten, die sich so gegenseitig ihr Business subventionieren? Vielleicht gar ein internationales Büsi-Peddigrohr-Kartell?

Und warum genau frag ich mich jetzt das? Sie merken, es ist mir schon wieder passiert. In der Kriegsführung werden Ablenkwaffen, sogenannte Flares eingesetzt, damit die feindlichen Wärmeleitraketen statt das eigentliche Flugzeug nur dessen heisses Abgas anpeilen. So gesehen, wäre ich demnach wohl eine schreibende Ablenkwaffe.

Und wer weiss, vielleicht ist das ja überhaupt die Funktion dieser wöchentlichen Kolumne: nämlich eine (hoffentlich willkommene) Ablenkung zu bieten von all den Sachen, die uns eh schon die ganze Zeit beschäftigen. Und wenn Sie sich jetzt schämen, dass Sie heute Morgen, statt bereits fleissig zu arbeiten, bislang diese ablenkende Kolumne gelesen haben, können Sie sich ja immer noch sagen: «Ich bin halt vielseitig.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.