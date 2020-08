Serie: Besondere Unterkünfte – Abschalten und tief schürfen im Chalet in Humlikon Prisca Sauteur serviert in ihrem Bed and Breakfast in Humlikon nicht nur Frühstück, sondern spricht mit ihren Gästen am Lagerfeuer über das Leben. Sie hat selbst eine schwierige Zeit durchgemacht. Eva Wanner

Holzchalet im Grünen – in Humlikon können Gäste eine Auszeit nehmen. Foto: Enzo Lopardo

Hufe klackern auf dem Teer, als mehrere Reiter vorbeikommen. Ein Plätschern verrät, dass ein kleiner Brunnen in der Nähe ist, mehrere Vögel zwitschern – Idylle ist das einzig richtige Wort für diese Szenerie. Besucher treten von der Seite her in den Garten, eine stattliche Trauerweide legt ihre Äste wie einen Vorhang vor das Chalet.