Studium in Winterthur – Absolventen-Rekord am Technikum Mehr als 500 Ingenieure schlossen diesen Sommer ihr Studium an der ZHAW ab – so viele wie noch nie. Zum weiten Mal in Folge erzielte eine Frau den besten Notenschnitt. Jonas Keller

Wirtschaftsingenieurin Lea Bührer ist dieses Jahr die beste Absolventin der ZHAW School of Engineering. Foto: PD

Auf das Ende des Frühlingssemesters 2021 hin haben so viele Absolventinnen und Absolventen an der ZHAW School of Engineering abgeschlossen wie noch nie: 517 angehende Ingenieure waren es insgesamt – 463 Männer und 54 Frauen. Letztes Jahr hatten 477 Studierende abgeschlossen, der Frauenanteil hat gegenüber dem letzten Jahrgang leicht abgenommen.

Zwei Frauen an der Spitze

Trotzdem erreichte zum zweiten Mal in Folge eine Studentin den besten Notenschnitt: Mit 5.76 ist die Wirtschaftsingenieurin Lea Bührer die beste Absolventin ihres Jahrgangs. Sie ist erst die zweite Frau in der 147-jährigen Geschichte des Technikums, die diesen Platz belegt. Letztes Jahr erzielte die Informatikstudentin Jennifer Schürch als erste Frau den besten Schnitt. Dieses Jahr ging auch der zweite Platz an eine Frau: Die Informatikerin Michèle Wieland erreichte einen Notenschnitt von 5.71.

«Einen Grossteil ihres Studiums mussten die Studierenden im Fernunterricht meistern und auf das typische Campusleben verzichten», würdigt Departementsleiter Dirk Wilhelm die erschwerten Umstände. Er ist überzeugt: «Die Ingenieurinnen und Ingenieure sind bestens dazu ausgebildet, die Herausforderungen der Zukunft wie den Klimawandel und die Digitalisierung anzugehen.»

