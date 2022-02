U21-Team des FCW – Abstiegskampf rasch beenden Seit dem Sommer 2006 spielt die U21 des FC Winterthur in der 1. Liga. Stets war der Klassenerhalt das Ziel. Hansjörg Schifferli

Noah Lovisa aus dem «Eins-Kader des FCW kann in der U21-Mannschaft aushelfen. Foto: Urs Kindhauser

Mal wurde das Ziel Ligaerhalt rasch erreicht oder gar deutlich überboten wie in den beiden vergangenen (Kurz-)Saisons; mal wurde es enger. So ist es auch diesmal nach einem Blitzstart mit einem 6:1 in Thalwil und einer schwächeren bis schwachen Fortsetzung: Also überwinterte die Mannschaft von Trainer Murat Ural auf Platz 12, nur zwei Punkte vor dem Duo Team Ticino/Balzers auf den Abstiegsrängen, aber klar hinter dem Rest.