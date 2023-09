Abstimmung in Andelfingen und Kleinandelfingen – 6 Millionen Franken können verbaut werden Das Andelfinger Primarschulhaus Hofwiesen kann erweitert werden. Damit löst die Schule ihr Raumproblem. Markus Brupbacher

Das Andelfinger Primarschulhaus Hofwiesen kann saniert und erweitert werden. Am Sonntag haben die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Andelfingen die beiden Kredite in Gesamthöhe von 6 Millionen Franken genehmigt. Dem Kredit über 5,45 Millionen Franken stimmten 912 Personen zu, 240 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 30 Prozent. Dieser Geldbetrag wird für die Sanierung und die Erweiterung des Schulhauses Hofwiesen in Andelfingen verwendet, um das Raumproblem der Primarschule zu lösen. Die restlichen, ebenfalls gutgeheissenen 550’000 Franken (850 Ja- und 263 Nein-Stimmen) werden eingesetzt, um eine geplante Fotovoltaikanlage zu erweitern, Schulraumlüftungen einzubauen und die Fassade zu begrünen. Zur Schulgemeinde gehören die Territorien von Kleinandelfingen und Andelfingen, inklusive Humlikon und Adlikon.