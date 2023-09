Abstimmung in Zell – Ja zur Schulhaus-Aufstockung Die Stimmberechtigten in Zell haben den 14,4-Millionen-Kredit klar genehmigt. Rafael Rohner

Das Schulhaus Engelburg, in dem jeweils auch die Gemeindeversammlung stattfindet, wird um zwei Stockwerke erhöht. Foto: Rafael Rohner

760 Stimmberechtigte haben am Sonntag für die Aufstockung und Sanierung des Schulhauses Engelburg in Rikon gestimmt. 351 Personen haben ein Nein eingelegt. Der Ja-Anteil beträgt damit 68,4 Prozent, dies bei einer Stimmbeteiligung von 27 Prozent.

Der Gemeinderat kann das Bauprojekt mit dem bewilligten Kredit von 14,4 Millionen Franken in Angriff nehmen. Die Zustimmung ist nicht überraschend. Bereits die vorberatende Gemeindeversammlung hatte das Bauprojekt genehmigt, mit nur einer Gegenstimme. Ziel ist es, mit der Aufstockung des Schulhauses in Rikon zusätzlichen Schulraum zu schaffen. Denn die Gemeinde Zell ist in den vergangenen Jahren baulich stark gewachsen, die Schülerzahlen steigen.

Aufgrund der hohen Kosten hat sich der Gemeinderat in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Projekt beschäftigt und mehrere Alternativen geprüft. Schliesslich entschied man sich dennoch für die Aufstockung. Die Sekundarschule muss sich dadurch nicht auf mehrere Standorte aufteilen, was betrieblich und pädagogisch die besseren Abläufe ermöglicht. Zudem wird so kein zusätzlicher Platz verbaut und das Schulhaus Engelburg kann gleichzeitig saniert werden, was ebenfalls dringend nötig ist.

