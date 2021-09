Urnengang in Winterthur – Abstimmung zu Parkplätzen kann stattfinden Die Abstimmung in Winterthur über die drei Verordnungen zur Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund kann am 26. September stattfinden. Dies hat der Bezirksrat entschieden.

Trotz eines Stimmrechtsrekurses kann die Abstimmung über das Parkieren in Winterthur am 26. September stattfinden. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Winterthur können am 26. September wie geplant über drei Verordnungen zur Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund abstimmen. Dies hat der Bezirksrat entschieden.

Die Mitte Stadt Winterthur hatte einen Stimmrechtsrekurs eingereicht. In einem Zwischenentscheid hält der Bezirksrat nun fest, dass einem vor dem Abstimmungstag eingereichten Rekurs von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt, wie er am Montag mitteilte. Es seien keine Gründe ersichtlich, um die Urnenabstimmung am 26. September abzusetzen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Abstimmungsunterlagen bemängelt

In der Sache selbst hat der Bezirksrat aber noch nicht entschieden. Je nach Ausgang der Abstimmung wird er weitere Abklärungen vornehmen und anschliessend einen Endentscheid treffen, wie er in der Mitteilung schreibt.

Die Mitte hatte die Ausführungen im Abstimmungsbüchlein bemängelt und verlangt, dass die Abstimmung untersagt werde und eine neue Abstimmung mit korrigierten Abstimmungsunterlagen angesetzt werde. Unter anderem kritisierte sie, dass wichtige Argumente der Referendumsfraktionen nicht aufgeführt seien. Der erläuternde Bericht im Abstimmungsbüchlein sei unausgewogen und irreführend.

SDA/mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.