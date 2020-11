Fusionen in Andelfingen?

Neben der Querung Grüze in Winterthur, gaben von den regionalen Abstimmungen im Vorfeld wohl die geplanten Fusionen in Andelfingen am meisten zu reden. Doch worum geht es in Andelfingen konret? Hier können Sie sich darüber informieren und die wichtigsten Argumente und Parolen der Befürworter und Gegner nochmals nachlesen.