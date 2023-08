Energieverbund in Illnau-Effretikon – Abwärme soll Gas und Öl ersetzen Der Energie-Contractor Energie 360° und die Stadt Illnau-Effretikon unterzeichnen einen Zusammenarbeitsvertrag betreffend Vogelbuck- und Watt-Quartier. Almut Berger

Könnte einst auch vom geplanten Wärmeverbund profitieren: Das Stadthaus von Illnau-Effretikon. Foto: Melanie Duchene

Die Stadt Illnau-Effretikon macht vorwärts im Hinblick auf den geplanten Wärmeverbund in den Quartieren Vogelbuck und Watt in Effretikon. Nachdem der Stadtrat Anfang Jahr den Auftrag für den Aufbau an die Energie 360° AG vergeben hatte, haben die Stadt und das Unternehmen per 1. Juli einen entsprechenden Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Das Vorprojekt werde «mit hoher Priorität entwickelt», heisst es in einer Mitteilung vom Montag dazu.



Haupteigentümerin von Energie 360° ist die Stadt Zürich. Das Unternehmen wird in Effretikon als Energie-Contractor auftreten. Anders als beim geplanten Wärmeverbund beim Eselriet, den die Stadt selbst betreiben will, liegt das finanzielle Risiko somit nicht bei der Stadt, wie Alex Herzog, Fachverantwortlicher Energie, auf Anfrage erklärt.